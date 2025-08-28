Yeniden Refah Partisi YRP Kayseri’de Başarı

PARTİ’NİN ANA MUHALEFET KONUMU

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, düzenlediği basın toplantısında Kayseri’deki siyasi konumları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özcan, “Partimiz Kayseri’de ana muhalefet partisi konumuna gelmiştir” diyerek, şehrin ana muhalefet partisi olmayı başardıklarını dile getirdi. Kayseri’de aldıkları yüzde 20 oy oranının sadece bir rakam olmadığını, aynı zamanda halkın güveninin ve umudunun simgesi olduğunu vurguladı. “Bu tablo bizlere gurur verdiği kadar da üzerimize birçok sorumluluk yüklüyor” ifadesini kullanan Özcan, bu yürüyüşün sadece bireylerin değil, bir milletin yürüyüşü olduğunu da belirtti. Herkesin davanın mimarları olarak çalışacağını ve her adımla umut yeşerteceklerini aktardı.

SEÇİM HAZIRLIĞI HIZLANDI

Başkan Özcan, 2028 yerine yarın bir seçimin oluyormuş gibi çalışacaklarını söyleyerek duyduğu kararlılığı paylaştı. “Biz önümüzdeki süreçte, 2028’de değil, yarın yapılacak bir seçime hazırmış gibi çalışacağız, gayret edeceğiz” şeklinde konuştu. Özcan, Yeniden Refah Partisi’nin sadece Kayseri’de değil, Türkiye genelinde iktidarın en büyük alternatifi konumuna geleceğini düşündüğünü ifade etti. Diğer il kongrelerinde gördüğü heyecanla bu yükselişin devam edeceğine inandığını belirtti.

MECLİS ÜYELERİNE YAPILAN BASKILAR

Ali Özcan, diğer siyasi partilerin meclis üyelerine yönelik pazarlıklar yaptığını ifade ederek, “Yeniden Refah Partisi, Kayseri’de 33 meclis üyesi ile başladı. Şu an 27 meclis üyemiz var. 2’si bir siyasi partiye, 3’ü de başka bir partiye geçti” dedi. Diğer siyasi çevrelerin, YRP’nin aldığı yüzde 20’lik oyu hazmedemediğini söyleyen Özcan, meclis üyelerinin transfer edilmesi için baskı yapıldığını belirtti. “Bizim meclis üyelerimiz futbolcu değil. Onlar bu partinin helal oyları ile seçilmiş meclis üyeleridir” diyerek, bu durumu eleştirdi.

KONGRE PLANLARI

YRP İl Başkanı Özcan, Ekim ayında il kongresinin yapılmasının yüksek ihtimal olduğunu belirterek, efokatlarını sürdüreceklerini aktardı. “Bizim geçmiş dönemdeki arkadaşlarımız, günün şartlarında üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra güzelliklere bakarak devam edeceğiz” diye konuştu. Ayrıca, Kasım ayında genel merkezlerinin büyük kongresi olduğunu ve Kayseri Kongresi’ni de Eylül-Ekim ayları içinde düzenlemek istediklerini ifade etti. Ekim ayının daha muhtemel olduğunu aktardı.