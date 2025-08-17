Yeniden Refah Partisi (YRP) lideri Erbakan, erken seçim çağrısı yaptı

PARTİ KONGRESİNE KATILDI

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye’deki mevcut durumun iyi gitmediğini ifade etti. Erbakan, “Türkiye’de işler iyi gitmiyor, iyiye de gitmiyor. Buradan iktidara sesleniyoruz. 2026 yılının ilkbaharında erken seçim sandığını bu milletin önüne getirmektir. Yapacağınız en hayırlı şey erken seçim sandığını getirmektir.” diye konuştu. YRP Genel Başkanı, Malatya’da partisinin 3’üncü Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2,5 yıl geçmesine rağmen yaraların gerektiği gibi sarılmadığını belirtti.

DEPREM SONRASI DURUM

Erbakan, “21’inci asrı yaşadığımız şu günlerde triyon dolarlık milli gelire sahip, 86 milyon nüfusa sahip bölgesel güç olduk, dünyanın sayılı ülkelerinden olduk dedikleri bir dönemde depremden 2,5 sene geçen zamandan sonra manzaraya baktığımızda bu anlatılanların maalesef Malatya’da vücut bulmadığını ve Türkiye’mize yakışacak yara sarma operasyonunun yapılmadığını görüyoruz. Yaralar gerektiği gibi sarılmadı. Triyonlar faize, imtiyazlı holdinglere, kamu ve lüks şatafata giderken, deprem bölgesine gelince yaralar maalesef sarılmadı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye genelinde büyük don felaketinden en çok etkilenen kayısı üreticilerinin devlet desteği bulamadığını dile getirdi. “Bu sorunların hepsinin çözümü geçmişte olduğu gibi bugünde Milli Görüşte ve Yeniden Refah’tadır.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

Erbakan, yoksulluk sınırının 90 bin TL seviyesine ulaştığını belirtti. “Bugün Türkiye’de halkın yüzde 45’i açlık sınırı altında, yüzde 85’i yoksulluk sınırı altında gelirle yaşıyor. Matematik olarak halkın yüzde 45’i elde ettiği gelirle sağlıklı ve düzenli beslenebilmekten aciz durumda.” dedi. Asgari ücretin 22 bin 100 TL olduğunu vurgulayan Erbakan, paylaşımda ve gelir dağılımında adaletin sağlanmadığını belirtti. Türkiye’deki toplam bankalara borcun 4.8 trilyon lira olduğunu söyleyerek, “AK Parti 2002’de iktidara geldiğinde bu borç 6.6 milyar liraydı. Tam 800 misli artmış.” sözlerini kullandı.

GAZZE’DEKİ DURUM İÇİN ELEŞTİRİ

Gazze’deki insani durumu da eleştiren Erbakan, “Gazze’deki kanayan yaramız halen ciğerlerimizi yakmaya devam ediyor. Oradaki açlık, susuzluk, perişanlık ümmet ve millet olarak bizi perişan ediyor.” dedi. Yetkilileri eleştirerek yardım gönderilmesinde yetersizlik olduğunu vurguladı. Erbakan, Gazze’deki sorunlar karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gözetiminde yardım koridoru oluşturmalarının önemine dikkat çekti. “2026 yılının ilkbaharında erken seçim sandığını bu milletin önüne getirmektir. Yapacağınız en hayırlı şey erken seçim sandığını getirmektir.” şeklindeki çağrısını yineledi.