Seçimlerde herhangi bir ittifaka katılmayacağını açıklayan Yeniden Refah Partisi’nden 120 kişi AK Parti’ye geçti.

AK Partili kurmaylar geçtiğimiz haftalarda Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret etmiş ve partiyi Cumhur İttifakı’na davet etmişti. Parti lideri Fatih Erbakan pazartesi günü basına yaptığı açıklamada herhangi bir ittifak içerisinde yer almayacaklarını belirtmiş, bağımsız kalacaklarını ifade etmişti. Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden 120 kişinin AK Parti’ye geçtiği açıklandı.

Cumhur İttifakın katılma kararını olumsuz değerlendiren Yeniden Refah Partisi’nin Orhangazi ilçe teşkilatında aralarında ilçe başkanvekili ve yönetim kurulu üyelerinin de olduğu yaklaşık 120 kişi partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçti. AK Parti lokalinde düzenlenen törenle partiye katılanlara AK Parti rozeti takıldı.

Yeniden Refah Partisi Orhangazi İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyelerinden çok sayıda kişi istifa ederek AK Parti’ye katıldılar. Yeniden Refah Partisi’nde Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yapan ve İdari Başkanlık görevinde bulunan Zekeriya Doğan ve beraberinde ki grup yaşanan son gelişmeler nedeniyle istifa ederek AK Parti’ye katılım sağladılar.

AK Parti Orhangazi İlçe Başkanlığı’nda rozet takdimi yapan AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, 120 kişinin AK Parti’ye katıldığını duyurdu.