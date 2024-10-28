Yenidoğan Bakımında Alkol Skandalı: 5 Gözaltı

BEBEKLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatan 7 bebekten 20 günlük Mihrimah Toymuradov, 25 Ekim akşamı yaşamını yitirdi. Diğer 6 bebek ise entübe edilmiş durumda.

GÖZALTILER UZATILDI

Hastane çalışanları Ç.Ş, A.D, G.K.A, K.Y ve M.A, polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye sevk edildi. Lefkoşa Kaza Mahkemesi, “tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla yargılanan beş şüpheli hakkında polisteki gözaltı sürelerinin üç gün uzatılmasına, hastaneyle ilgili teknik incelemenin tamamlanmasına ve ölen bebeğin otopsi raporunun alınmasına karar verdi. Olayla ilgili hastanede oluşturulan kriz merkezi çalışmalarını sürdürüyor.

AİLELERİN ENDİŞESİ DEVAM EDİYOR

Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini iddia ederek Sağlık Bakanlığı ve hastane çalışanlarını sorumlu tutuyor. Hastane önünde bekleyen aileler durumu yakından takip ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, entübe edilen 6 bebeğin sağlık durumunun bir önceki güne göre daha iyi olduğunu bildirdi. Hastanenin Başhekimi Dr. Erol Uçaner de mamalarda alkol kullanıldığını onayladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, olayla ilgili üzüntüsünü dile getirip soruşturmanın takipçisi olacağına söz verdi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Süreç, ailelerin, ilgili ünitedeki hemşirelerin bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verdiği iddialarıyla hastaneye girmek istemeleriyle başlamıştı. KKTC Sağlık Bakanlığı, bir bebeğin hayatını kaybetmesi üzerine durumun yargıya taşındığını açıklamış, polis de olayla bağlantılı olarak 5 sağlık çalışanını gözaltına almıştı.