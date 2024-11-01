Yenidoğan Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler HİPOTERMİYE Dikkat Etmek Öncelikli Adım

YENİDOĞAN SAĞLIĞININ ÖNEMİ

Yenidoğan sağlığının, ülkelerin gelişmişlik seviyesini yansıtan önemli bir gösterge olduğunu belirten İKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Şerife Kartal Erdost, yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve izleme süreçlerinin ana amacını açıklıyor. Dr. Erdost, “Yenidoğan yoğun bakım ünitesinin temel amacı tek başına sağ kalımdan çok, ağır ölümcül hastalık ve gelişimsel sorunu olmayan çocukların sayısını artırmaktır” diyor.

YÜKSEK RİSKLİ YENİDOĞANLAR İÇİN TIBBİ BAKIM

Yenidoğan yoğun bakımında, kritik hastalığı olan veya prematüre olan yenidoğanların izlemi ile birlikte, bu bebeklerin stresini azaltmayı hedefleyen çeşitli tıbbi bakım ve hemşirelik girişimleri uygulanıyor. Bu süreçte, yüksek riskli yenidoğanların ve ebeveynlerinin fiziksel, psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarının tanınması, hastanede yatışa bağlı olarak gelişebilecek kısa ve uzun vadeli komplikasyonların en aza indirilmesine yönelik bir çaba ortaya konuyor.

HIPOTERMİYE DİKKAT

Dr. Erdost ayrıca, “Hipotermiye dikkat etmek, yeni doğanın değerlendirilmesinde öncelikli adımdır” ifadesiyle, yenidoğanların sağlık durumlarının değerlendirilmesinde bu konunun kritik rolünü vurguluyor.