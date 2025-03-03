Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

YENİDOĞAN CANLANDIRMA PROGRAMI EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Eğitimi’ni başarıyla tamamladı. Bu eğitim, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Birimi tarafından düzenlendi ve AFAD binasında 25-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi.

EĞİTİME KATILAN SAĞLIK PERSONELİ

Üç gün süren eğitime, merkez ve ilçelerdeki devlet hastanelerinin yanı sıra AFSÜ ve özel hastanelerden de katılım sağlandı. Eğitimin katılımcıları arasında anestezi doktorları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, kadın hastalıkları ve doğum doktorları ile birlikte 8 hekim, ebe, hemşire, anestezi teknisyeni, anestezi teknikeri, paramedik ve acil tıp teknisyeni (ATT) olmak üzere toplamda 41 sağlık personeli yer aldı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikalar verildi ve toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

EĞİTİMİN AMACI

Bu eğitimlerle asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenerek bebek ölümleri azaltılması hedefleniyor. Ayrıca, doğumhanelerde bebeğe müdahalede bulunan tüm sağlık çalışanlarının verdiği sağlık hizmetlerinin daha ileriye taşınması planlanıyor. Bu sayede, sahada aktif olan sağlık ekiplerinin bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor.