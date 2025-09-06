Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

SAKINCALI YENİDOĞAN DAVASI İLERLİYOR

Yenidoğan Çetesi davasında bugün gerçekleştirilen duruşmada, Hemşire Damla Atak, Hemşire Tuğçe Toptemel ve Hemşire Mehmet Halis Başli’nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Duruşma, 23 Aralık tarihine ertelendi. Kamuoyunda ‘Yenidoğan Çetesi’ olarak bilinen davada, bebek hastalarının önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek ölümlerine neden olunduğu ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı iddia edilen 16’sı tutuklu olmak üzere toplam 57 sanık yargılanıyor.

DURUŞMAYA KATILIM YÜKSEK

Duruşma, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde adliyenin konferans salonunda gerçekleştirildi. Davanın tutuklu sanıklarından organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu 16 sanıktan 6’sı duruşmaya katıldı. Ayrıca, bazı tutuksuz sanıklar, müşterek avukatlar ve taraf avukatları da salonda yer aldı. Duruşmada, sanık avukatlarının beyanlarına da yer verildi. Avukatların açıklamalarının ardından mahkeme heyeti ara karar için 2 saat ara verme kararı aldı.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Ara sonrası yapılan değerlendirmelerde, Hemşire Damla Atak, Hemşire Tuğçe Toptemel ve Hemşire Mehmet Halis Başli’nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Duruşma, ilerleyen süreçteki gelişmelerle birlikte 23 Aralık tarihine ertelendi.