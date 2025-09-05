Yenidoğan Çetesi Davası Görülüyor

BEBEK HASTALARI DAVASI YARGILANMAYA DEVAM EDİYOR

Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” davası olarak bilinen davada, bebek hastalarının, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek ölümlerine neden oldukları ve bu süreçte haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 16’sı tutuklu 57 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Dava, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin adliyenin konferans salonunda gerçekleşiyor.

TUTUKLU SANIKLAR DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen doktor Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu tutuklu 16 sanıktan 6’sı mahkeme salonunda hazır bulundu. Ayrıca, duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da iştirak etti. Saat 11.30 civarında kimlik kontrolüyle başlayan duruşmada, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edileceği belirtildi.