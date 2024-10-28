Yenidoğan Çetesi Davasında İlk Duruşma Tarihi Yenidoğan Çetesi Davası, 18 Kasım’da Başlıyor

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI İLK DEFA HAKİM KARŞISINDA

Yenidoğan çetesinin mahkemeye çıkacağı tarih kesinleşti. İstanbul’da, bebek acil hastalarını daha önce belirlenen özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine yol açan grup hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından onaylandı. İddianamede toplamda 47 şüpheli için müebbet hapis cezası ve 11 kez uygulanmak üzere 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İlk duruşma tarihi de iddianamenin kabulü ile belirlendi ve tutuklu sanıklar 18 Kasım’da mahkemeye çıkacak.

ŞÜPHELİLERİN YERİ VE ROLESİ

İddianamede, hayatını kaybeden 10 bebek maktul, 5 kişi müşteki, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü’nün suçtan zarar gören olarak yer aldı. 19 hastane ve sağlık şirketi ise malen sorumlu tutuldu. Suç örgütünün elebaşı olarak tanımlanan doktor Fırat Sarı’nın yönettiği çetenin sevk ve idaresinin doktor İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir tarafından yapıldığı ifade ediliyor. İddianamede, çetenin amacı olarak işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini devre dışı bırakarak doluluğunu sağlamak ve SGK’dan üst sınırdan ödeme almak olduğu belirtildi.

CESALARA DAİR DETAYLAR

İddianamede Fırat Sarı ve İlker Gönen’in 10 kez kasten öldürme suçunu ihmali davranışla işlemek, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise kasten öldürmenin ihmali, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor. İddianamede diğer şüpheliler için de benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor. Ayrıca, dolandırıcılık suçunun işlendiği belirtilen hastaneler ve bağlı şirketler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, bu işletmelerin kapatılması ve mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.