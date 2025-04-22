Yenidoğan Çetesi Davasında Savunma Yapıldı

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASINDA SAVUNMA YAPILDI

İstanbul’da, bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç elde eden ve ihmali davranışlarla bu bebeklerin ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyeleri hakkında görülen davanın 4. duruşmasının 2’inci gününde, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin savunma yaptı. Dava Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

SANIK ZENGİN’İN AÇIKLAMALARI

Tutuklu sanık Zengin, “Ben bu olayın içerisindeki kimseyi tanımam. Nasıl bu olayın içine girdiğimi bilmiyorum” dedi. Zengin, Yavuz Çelik isimli arkadaşının kendisine Tuğçe Toptemel’in tutuklandığını söylediğini belirtti. “Bu durumu avukat Aylin Hanım’a ilettim. ‘Savcı arkadaşım gidelim’ dedi. Ben savcıya saldırıda bulunmadım. Tehdit yok, sadece insanların cinnet anında neler yapabileceğini söyledim” şeklinde konuştu.

YAŞADIĞI ZORLUKLARI ANLATTI

Savunmasının ilerleyen bölümlerinde, “Beni susturmak için şafak operasyonu yapıldı, 7 aydır tek kişilik hücredeyim,” diyen Zengin, içeride yaşadığı fiziksel sorunları da aktardı. “Hücremde ağzımdan burnumdan kan geldi. Doktor bir televizyona bir de bana baktı, randevu 2 ay sonraya verildi. Adaleti aramak amacıyla savcı ile görüştüm, burada yaşanan olaylara şahit değilim. Zehirlenmelerde kim doktor, kim hemşire bunu bile bilmiyorum,” ifadelerini kullandı.

KENDİSİNİ SAVUNDU

Zengin ayrıca, “Tuğçe Toptemel’in babası bana ‘kızımızı almışlar, iyi bir ceza avukatı lazım, yardımcı olur musun?’ dedi. Ben Tuğçe Toptemel’in suçsuz olduğuna inandım. Devleti dolandıran biri asgari ücretli bir hemşire olamaz. Sadece bir haksızlığı gördüm ve bunun düzeltilmesi için savcıya gittim. Üslubumun yanlış olduğunu farkındayım, bu nedenle daha önce özür diledim,” diyerek kendini savundu.