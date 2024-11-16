“Yenidoğan Çetesi İçin Cezalar Belirlendi”

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul’da, bebek acil hastalarının daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilip ölümlerine yol açan yenidoğan çetesine ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Yenidoğan çetesinin sanıkları, 18 Kasım Pazartesi günü hakim karşısına çıkıyor. İddianamede, 10 bebeğin maktul, 5 kişinin müşteki, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü’nün suçtan zarar gören, 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu, 47 kişi de şüpheli olarak yer alıyor. İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen hakkında 10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez uygulanmak üzere resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor. Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olan hastaneler ve bağlı oldukları şirketler lehine dolandırıcılık suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulması isteniyor.

ÇETENİN YAPISI

İddianamede, doktor şüpheli Fırat Sarı’nın elebaşılığı yaptığı suç örgütünün sevk ve idaresini doktor şüpheli İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in üstlendiği belirtildi. Suç örgütünün esas amacının, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini devre dışı bırakmak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK’dan üst sınırdan ödeme almak olduğu ifade edildi. Örgütün yapısı incelendiğinde, Fırat Sarı’nın elebaşı, İlker Gönen ve Gıyasettin Mert Özdemir’in yöneticiler olduğu aktarıldı. Üyeler arasında Renas Kılıç, Serdar Yüksel, Fehmi Alperen, Hakan Doğukan Taşçı, Hasan Basri Gök, Deniz Korkmaz, Enes Kaan Bölükbaşı, Hüseyin Günerhan, Sümeyye Nur Arslan, Cansu Akyıldırım ve Mehtap Sayar yer aldı.

HASTANELERİN SORUMLULUKLARI

Şüphelilerin, bebek hastalar üzerinden birçok hastane ile anlaşarak uygunsuz ve yetersiz tedavi yöntemleri nedeniyle hastaların hayatlarını kaybetmelerine ya da kalıcı sağlık sorunları yaşamalarına neden oldukları belirtildi. Ayrıca, SGK’ya bu tedavi yöntemleri yüzünden yüksek masraflar fatura ederek haksız kazanç sağladıkları ifade edildi. İddianamede, İl Sağlık Müdürlüğü’nün denetim raporları, HTS kayıtları ve banka hesap hareketleri gibi deliller sonucunda, örgüt elebaşı etrafında toplanan kişilerin hiyerarşik bir düzen içinde bulunarak suçun sürekliliğini sağladıkları belirtildi.

HASTANELER VE HEMŞİRELER

İddianamede adı geçen hastaneler ve buralarda çalışan hemşireler de sıralandı. “Bağcılar Medilife Hastanesi hemşiresi Çağla Durmuş, Beylikdüzü Medilife Hastanesi hemşiresi Ceren Hatice Kırım, TRG Hopitalist Hastanesi hemşiresi Cansu Akyıldırım, Reyap Hastanesi hemşireleri Mehtap Sayar ve Sümeyye Nur Arslan, Esenler Güney Hastanesi hemşiresi Hüseyin Günerhan, Bağcılar Şafak Hastanesi hemşiresi Mehmet Halis Başli, Duygu Hastanesi hemşiresi Deniz Korkmaz ile 11 hastanenin hasta takibini yapan hemşireler Hakan Doğukan Taşçı ve Hasan Basri Gök” bunlar arasında yer alıyor.