Yenidoğan Çetesi İçin Hapis Cezası Talebi

İSTANBUL’DA BEBEK HASTALARINI TEHLİKEYE ATLAMAK

İstanbul’da bebek acil hastalarının, daha önceden anlaşma sağlanan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek ölümlerine yol açan yenidoğan çetesiyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından onaylandı. Yenidoğan çetesinin sanıkları, 18 Kasım Pazartesi günü hakim önüne çıkacak. İddianamede, yaşamını yitiren 10 bebek maktul olarak gösterilirken, 5 kişi müşteki olarak yer aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü suçtan zarar görmüş, ayrıca 19 hastane ve sağlık şirketi malin sorumlu olarak belirtilmiş; 47 kişi ise şüpheli olarak tanımlanmış.

ŞÜPHELİLERİN CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

İddianamede Fırat Sarı ve İlker Gönen’in kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi ve dolandırıcılık gibi suçlarla toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası alması talep ediliyor. Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise benzer suçlardan 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. Diğer şüpheliler hakkında da hapis cezası önerilen iddianamede, dolandırıcılık suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiği gerekçesiyle hastanelerin kapatılması ve mal varlıklarına el konulması isteniyor.

ÇETENİN YAPISI VE AMAÇLARI

İddianamede, doktor şüpheli Fırat Sarı’nın suç örgütünün lideri olduğu, İlker Gönen ve ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in örgütün yönetimini üstlendiği bilgisi yer alıyor. Suç örgütünün ana hedefinin devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluğunu sağlamak ve SGK’dan haksız kazanç elde etmek olduğu ifade ediliyor. Yürütülen denetimlerin yanı sıra çeşitli deliller, suçun hiyerarşik bir düzen içerisinde işlendiğini ortaya koyuyor.

HASTANELER VE ŞÜPHELİ HEMŞİRELER

İddianamede yer alan hastaneler ve buralarda çalışan şüpheli hemşireler arasında şu isimler geçiyor: “Bağcılar Medilife Hastanesi hemşiresi Çağla Durmuş, Beylikdüzü Medilife Hastanesi Hemşiresi Ceren Hatice Kırım, TRG Hopitalist Hastanesi hemşiresi Cansu Akyıldırım, Reyap Hastanesi hemşireleri Mehtap Sayar ve Sümeyye Nur Arslan, Esenler Güney Hastanesi hemşiresi Hüseyin Günerhan, Bağcılar Şafak Hastanesi hemşiresi Mehmet Halis Başli, Duygu Hastanesi hemşiresi Deniz Korkmaz ve 11 hastanenin hasta takibini yapan hemşireler Hakan Doğukan Taşçı ile Hasan Basri Gök.” Bu durum, suç örgütünün bebek hastaları üzerinden birçok hastaneyle anlaşarak hayatları tehlikeye attığını ortaya koyuyor.