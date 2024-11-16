Yenidoğan Çetesi İçin Hesap Günü Geldi

İSTANBUL’DA YENİDOĞAN HASTALARI ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

İstanbul’da, bebek acil hastalarını özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine yol açan bir çete ile ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından onaylandı. Yenidoğan çetesinin sanıkları 18 Kasım Pazartesi günü mahkeme önüne çıkar. İddianamede, yaşamını yitiren 10 bebeğin maktul, 5 kişinin müşteki, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü’nün suçtan zarar gören, 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu, 47 kişi de şüpheli olarak kaydedildi.

ŞÜPHELİLERİN CEZA TALEPLERİ VE SUÇLAMALAR

İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor. İddianamede belirtilen diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan çeşitli hapis cezaları öngörülüyor.

ÇETEYİ YÖNETENLER VE SUÇ HEDEFLERİ

İddianamede, doktor şüpheli Fırat Sarı’nın suç örgütünün lideri olduğu, doktor İlker Gönen ve ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in ise örgütün yönetimini üstlendiği kaydediliyor. Çetenin asıl amacının, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini devre dışı bırakmak, doluluk oranını artırmak ve SGK’dan en yüksek ödemeyi almak olduğu ifade ediliyor.

DEVAM EDEN SUÇLAR VE ÜYELER

Şemada, Fırat Sarı’nın çetenin başı olduğu, İlker Gönen ve Gıyasettin Mert Özdemir’in yöneticiler arasında yer aldığı, çetenin diğer üyeleri arasında ise Renas Kılıç, Serdar Yüksel, Fehmi Alperen, Hakan Doğukan Taşçı, Hasan Basri Gök, Deniz Korkmaz, Enes Kaan Bölükbaşı, Hüseyin Günerhan, Sümeyye Nur Arslan, Cansu Akyıldırım ve Mehtap Sayar’ın bulunduğu aktarılıyor. Şüphelilerin bebek hastalar üzerinden çeşitli hastanelerle anlaşarak uygun olmayan tedavi yöntemleri uygulayarak hayat kaybına ya da kalıcı sağlık sorunlarına yol açtıkları belirtiliyor. Ayrıca bu yöntemler aracılığıyla SGK’ya yüksek tedavi masrafları faturası keserek haksız kazanç elde ettikleri de ifade ediliyor.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM RAPORLARI

İddianamede, İl Sağlık Müdürlüğü’nün denetim raporları, HTS kayıtları ve banka hesap hareketleri ile elde edilen deliller, örgüt elebaşı etrafında toplanan kişilerin hiyerarşik bir yapı ve belli bir iş bölümü ile suç işlemesine neden olduğunu ortaya koyuyor. Belgelerde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmanın unsurlarının oluştuğu belirtiliyor.

İDDİANAMEDE GEÇEN HASTANELER VE HEMŞİRELER

İddianamede belirtilen hastaneler ve bu hastanelerde çalışan şüpheli hemşireler arasında şunlar yer alıyor: “Bağcılar Medilife Hastanesi hemşiresi Çağla Durmuş, Beylikdüzü Medilife Hastanesi Hemşiresi Ceren Hatice Kırım, TRG Hopitalist Hastanesi hemşiresi Cansu Akyıldırım, Reyap Hastanesi hemşireleri Mehtap Sayar ve Sümeyye Nur Arslan, Esenler Güney Hastanesi hemşiresi Hüseyin Günerhan, Bağcılar Şafak Hastanesi hemşiresi Mehmet Halis Başli, Duygu Hastanesi hemşiresi Deniz Korkmaz ile 11 hastanenin hasta takibini yapan hemşireler Hakan Doğukan Taşçı ve Hasan Basri Gök.”