“Yenidoğan Çetesi İçin Hesap Zamanı”

HESAP VAKTİ GELDİ

Para için önceden anlaştıkları özel hastanelerin yoğun bakımlarına bebekleri sevk eden ve onları öldüren ‘yenidoğan çetesi’ için hesap dönemi başladı. Türkiye’nin gündemini sarsan bu çeteye dair yürütülen soruşturmayı tamamlayan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi ve burada iddianame haline dönüştürüldü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianamede, ölen 10 bebek maktul olarak belirtilirken, 5 kişi müşteki, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü suçtan zarar gören, 19 hastane ve sağlık şirketi ise malen sorumlu olarak yer aldı. Ayrıca, 47 kişi de şüpheli durumdaydı.

AGIR CEZALAR TALEP EDİLİYOR

İddianamede, Fırat Sarı ve İlker Gönen’in 10 kez “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve 11 kez düzenlenmek üzere “resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Diğer sanık Gıyasettin Mert Özdemir’in ise “ihmali davranışla kasten öldürme”, “kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapiscezaları talep ediliyor. İddianamede belirtilen hastanelerin ve bağlı oldukları şirketlerin lehine dolandırıcılık suçu işlenerek maddi menfaat elde edildiği vurgulanıp, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri alınarak bu hastanelerin kapatılması ve mal varlıklarına el konulması isteniyor.

SAVCILIK SÜREÇLERİ BAŞLADI

Hürriyet’ten Elif Altın’ın haberine göre, hazırlanan iddianame, yargılamayı yapacak olan Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, haklarında dava açılan 47 sanık, yarın Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak. Duruşma 5 gün sürecek ve ilk olarak iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmaları alınacak. Soruşturma sürecinde, çetenin işbirliği yaptığı birçok hastanenin faaliyetleri durdurulmuş ve tabelaları sökülmüştü.

ÇETENİN İŞLEYİŞİ ORTAYA ÇIKTI

İddianamede sanıkların daha fazla para kazanma hedefiyle kurdukları ve bebeklerin ölümüne yol açan sistem detaylı şekilde açıklanmış. Dr. Fırat Sarı’nın anlaşmalı olduğu hastanelerin yenidoğan yoğun bakımının işletmesini alarak, buralara devlet ve özel hastanelerden bebek hastaların sevklerini sağladığı ve SGK’dan yüksek miktarda ödemeler aldığı ifade ediliyor. Ayrıca, çete üyeleri, hasta yakınlarını kandırarak tedavi masraflarını piyasa fiyatının üzerinde tahsil ediyordu. Solunum tedavisinde kullanılan ilaçların bebek hastalar üzerinden kullanılarak, ilaçların üçüncü kişilere satıldığı iddia ediliyor.

TEHDİTLER VE VİCDANSIZ DÜZEN

Savcıyı da tehdit eden çete üyeleri arasında bebek ölümlerine dair vicdansız telefon konuşmaları iddianameye girmiş. Sağlık Bakanlığına ait müfettiş raporlarına göre, yeterli beslenme alamayan bir bebeğin ölümünden ve diğer olaylardan bahsedilerek, sağlık sistemindeki ihlaller ters yüz ediliyor. Devlet hastanesinde doğan Ayaz K. isimli bebeğin kalp yetmezliği nedeniyle sevk edildiği özel hastanede hayatını kaybetmesi ve diğer bebek ölümleri üzerine yapılan açıklamalarda da sağlık çalışanlarının sorumluluğu öne çıkarılıyor. Bu olayların tekrar yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.