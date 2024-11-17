Yenidoğan Çetesi İddianamesi Kabul Edildi: Cezalar Ne Olacak?

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine yol açan yenidoğan çetesi hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Sanıklar, yarın hakim karşısına çıkacak. İddianamede, ölen 10 bebeğin maktul, 5 kişinin müşteki, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü’nün suçtan zarar gören, 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu olarak yer aldı, ayrıca 47 kişi şüpheli olarak listelendi.

İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor. Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor. Ayrıca, belirtilen hastaneler ve bağlı şirketler hakkında dolandırıcılık suçu işlendiğinden, tüzel kişilere yönelik güvenlik tedbiri uygulanarak hastanelerin kapatılması ve mal varlıklarına el konulması talep edildi.

ÇETENİN YAPISI

Fezlekede, doktor Fırat Sarı’nın çetenin lideri olduğu ve onun yanında doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in örgütü yönettiği belirtildi. Suç örgütünün amacının, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini devre dışı bırakıp doluluğunu sağlamak ve hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK’dan üst sınırdan ödeme almak olduğu kaydedildi.

SUÇUN TARİHİ VE DELİLLERİ

Hastaneler ve bu hastanelerde çalışan hemşirelerin sıralandığı fezlekede, yetersiz tedavi yöntemleri aracılığıyla bebeklerin hayatlarını kaybetmesine neden olunduğu ifade ediliyor. Ayrıca, bu yöntemlerle SGK’ya yüksek tedavi masrafları fatura edilerek haksız kazanç elde edildiği vurgulandı. İl Sağlık Müdürlüğünün denetim raporları ve bankacılık işlemleri sonucunda bazı deliller elde edildiği, suç işlemek amacıyla örgüt kurmanın unsurlarının oluştuğu değerlendirildi.

HASTANELERİN İSİMLERİ VE CEZALARI

Raporlarda adı geçen hastanelerden 10’unun ruhsatı iptal edildi. İptal edilen hastaneler arasında Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist, Özel Birinci Hastane, Özel Güney Hastanesi, ve daha fazlası yer alıyor. Bu hastaneler, SGK’dan günlük 8 bin lira alabilmek adına bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden oldukları tespit edildi.

TEHDİT VE GÖZALTI

Yenidoğan çetesine yönelik soruşturma süresince, kendisini müsteşar olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin’in savcıyı tehdit ettiği anlaşıldı. Zengin, tutuklanan hemşire Tuğce Toptemel’i serbest bırakmak için girişimde bulundu. Bu tehditlerin ardından savcı harekete geçti ve 11 Ekim’de başlatılan soruşturma sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi.