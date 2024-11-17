Yenidoğan Çetesi İddianamesi Kabul Edildi: Cezalar Ne?

İDDİANAME MAHKEME TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek bu bebeklerin ölümlerine yol açan “yenidoğan çetesi” hakkında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Sanıklar, yarın mahkemeye çıkacak. İddianamede yer alan ifadelere göre, ölen 10 bebek maktul, 5 kişi müşteki, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü suçtan zarar gören olarak, 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu, 47 kişi ise şüpheli olarak belirtiliyor.

CİNAYET VE DOLANDIRICILIK İDDİALARI

İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen’in 10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise benzer suçlardan 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Diğer şüphelilere yönelik de benzer hapis cezaları öngörülüyor. İddianamede, ayrıca malen sorumlu olan hastaneler ve bağlı şirketler lehine dolandırıcılık suçu işlenerek maddi kazanç elde edildiği belirtiliyor ve bu nedenle tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin kapatılması ve mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

ÇETENİN YAPISI VE AMACI

İddianamede doktor şüpheli Fırat Sarı’nın, suç örgütünün başı olduğu, sevk ve idaresinin ise doktor şüpheli İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir tarafından yürütüldüğü ifade ediliyor. Suç örgütünün ana hedefinin işletmelerini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini devre dışı bırakarak doluluğunu sağlamak ve SGK’dan üst sınırdan ödeme almak olduğu aktarılıyor.

ÖRGÜTSEL YAPILANMA VE DELİLLER

Fezlekede, örgütün elebaşı Fırat Sarı’nın öncülüğünde, İlker Gönen ve Gıyasettin Mert Özdemir’in yöneticilik yaptığı ifade ediliyor. Şüphelilerin Renas Kılıç, Serdar Yüksel, Fehmi Alperen, Hakan Doğukan Taşçı, Hasan Basri Gök, Deniz Korkmaz, Enes Kaan Bölükbaşı, Hüseyin Günerhan, Sümeyye Nur Arslan, Cansu Akyıldırım ve Mehtap Sayar gibi isimlerden oluşan bir üyelik yapısına sahip olduğu belirtiliyor. Bu kişilerin, bebek hastalar üzerinden birçok hastaneyle anlaşarak uygunsuz tedavi yöntemleri ile bebeklerin hayatını kaybetmesine ya da kalıcı sağlık sorunları yaşamasına yol açtıkları ifade ediliyor. Ayrıca SGK’ye yüksek tedavi masraflarını fatura ederek haksız kazanç sağladıkları belirtiliyor.

RUHSATLAR İPTAL EDİLDİ

Soruşturma kapsamında adı geçen hastanelerden 10’unun ruhsatı iptal edildi. SGK’dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan yenidoğan çetesi ile ilgili iptali gerçekleştirilen hastaneler arasında Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist, Özel Birinci, Özel Güney, Özel Bağcılar Medilife, Özel Beylikdüzü Medilife, Özel Reyap İstanbul, Özel Şafak Bağcılar, Özel Silivri Kolan ve Çorlu Reyap Hastaneleri yer alıyor.

TEHDİT OLAYI VE GÖZALTILAR

Yenidoğan çetesi soruşturması sırasında kendini müsteşar olarak tanıtarak savcıyı tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in, Birinci Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Tuğce Toptemel’i serbest bırakmaya çalıştığı tespit edildi. Bu tehditlerin hemen ardından, Savcı Engin harekete geçti. 11 Ekim’de başlatılan soruşturma kapsamında tehdit olayı ile ilişkili 11 kişi gözaltına alındı. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.