Yenidoğan Çetesi İddianamesi Kabul Edildi! Vahim Detaylar Yenidoğan Çetesi İddianamesi Kabul Edildi

YENİDOĞAN ÇETESİNE YAPILAN ŞİKAYETLER

Yenidoğan çetesi, 6 aylık siyahi bir bebeğe doktor izni olmadan ilaç vererek ölümüne sebep oldu. Olayın ardından gelen şikayetler neticesinde çete denetim altına alındı. Durumla ilgili yapılan dinlemelerde, iddianameye giren çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

DOKTORUN VAHİM DAVRANIŞI

Denetimi gerçekleştiren doktor, hemşire Hakan Doğukan Taşçı’ya dosyanın üzerini kapatması için gerekli adımları tarif etti ve haklarındaki soruşturmanın detaylarını sızdırdı. Bu durum, sürecin ne denli karmaşık hale geldiğini gözler önüne serdi.