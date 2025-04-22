Yenidoğan Çetesi’nde Dördüncü Duruşma Devam Ediyor

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI SÜRÜYOR

Yenidoğan Çetesi’ne yönelik yargılanma devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde adliyenin konferans salonunda yapılan duruşma saat 11.00’de başladı. Duruşmaya doktor Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu 30 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katılım gösterdi.

TEHDİT EDEN SANIK SAVUNMA YAPACAK

Davanın dördüncü duruşmasında savcı Yavuz Engin’i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in savunması bekleniyor. Bu dava Bakırköy Adliyesi’nde sürdürülüyor.

HEMŞİRE NİGAR KUBİLAY’IN SAVUNMASI

Tutuklu sanıklardan hemşire Nigar Kubilay, duruşmada savunma yaptı. Kubilay, başhemşire olarak çalıştığı dönemde Fırat Sarı ile birlikte çalıştıklarını ancak aralarının bozulduğunu belirtti. “Fırat Sarı ile anlaşamadık, beni yönetime şikayet etti. Yönetim bana ‘Fırat Bey ile aynı ortamda bulunma’ dedi ve ben bir süre sonra işten çıkarıldım. Yönetime gidip ‘Ya ben ya Nigar’ demiş.” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ HASTANEDE SORUN YOK DENDİ

Yenidoğan biriminde çalışmaya başladığı yeni hastanede de Fırat Sarı’nın görev aldığını söyleyen Kubilay, yönetime daha önce yaşanan sorunları aktardığını, “Sorun yok” cevabını aldığını belirtmiş. Ayrıca Kubilay, “Ben epikriz yazmadım, hemşirenin sorumluluğunda değildir. Hasta öldüğünde epikriz yazılması gerekir ama sistemde yazılmamış görünüyor. Yazılması gerektiğini hatırlattım.” şeklinde konuştu.

FIRAT SARI’NIN MESAJLARI

Fırat Sarı’nın mesaj geçmişinde Nigar Kubilay hakkında “İşine geleni yapıyor. Buna niye yüz veriyorsun. Kanlı Nigar” ifadesinin bulunduğu öğrenildi. Bu duruma yanıt veren Kubilay, “Aramızda husumet vardı, böyle demeleri çok normal. Ancak ben epikriz yazmadım.” dedi.

“GEREKEN HASTA BULUN” İFADESİ

Mahkeme başkanının, “Konuşma kayıtlarında ‘Bana hasta bulun’ dediğiniz görülüyor, bunun hakkındaki savunmanız ne?” sorusuna Kubilay, “Hastane yönetimi bizden hasta bulmamızı istiyordu. Bu nedenle ben de hasta bulmamız gerektiğini söyledim.” yanıtını verdi. Ayrıca, mesul müdürün ve başhekimin görevlerinin farklı olduğunu belirttiğinde mahkeme başkanı, “Bu bilgiyi ilk kez sizden duyuyorum. Kaç celsedir böyle bir bilgiyi kimse söylemedi.” dedi.

YENİDOĞAN ÇETESİ’NİN SUÇLAMALARI

Yenidoğan Çetesi, bebekleri yoğun bakım ünitelerine sevk etmek, SGK’dan fazla para alabilmek için yatış sürelerini uzatmak, ihmal sonucu ölümlerine neden olmak ve hastanede kullanılacak ilaçları satmak gibi suçlamalarla karşı karşıya. 47 sanığın yargılandığı bu dava, geçen yıl 18 Kasım’da başlamıştı. İlerleyen haftalarda tüm sanıklar ve avukatlar savunmalarını tamamladı. Sanıkların büyük bölümü bebek ölümleri ile ilgili suçlamaları reddediyor. Duruşmalarda tape kayıtları ve şüpheli ifadeler de önemli bir yer tutuyor. Yoğun bakımda nöbetçi doktor bulundurulmadığı, işlerin hemşirelere kaldığı ve sahte epikrizin yazıldığı tespit edildi.