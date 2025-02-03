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“Yenidoğan Çetesi Sanığı İntihar Soruşturması Açıldı”

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ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Gönen’in Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etmesiyle ilgili soruşturmanın ivedilikle ve titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Aydın Mantar’ın sosyal medya ve görsel medyada açıklamalar yaptığı ifade edildi.

AVUKAT HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLADI

Açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca avukat Aydın Mantar hakkında, ‘halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma’ suçundan adli soruşturmaya başlanılmıştır.” denildi. Bu gelişme, olayla ilgili kamuoyundaki tartışmaların artması üzerine dikkatleri daha da artırıyor.

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