Yenidoğan Çetesi Üyelerinin Skandal Konuşmaları Ortaya Çıktı!

YENİDOĞAN ÇETESİ ÜYELERİYLE YAPILAN GÖRÜŞMELER ARAŞTIRILIYOR

Türkiye’de yaşanan skandal olayda, Yenidoğan Çetesi üyelerinin yeni konuşmaları gün yüzüne çıktı. Çete üyeleri, yenidoğan ailelerine gülerek “bebeğiniz ölecek” demiş. Yetkililer, bu durumu araştırmaya devam ediyor. Yenidoğan aileleriyle alay eden çete üyeleri, yapılan dinlemelerde arkadaşça sohbet ettikleri görüldü. Bu ilginç konuşmalar polis kayıtlarına girmiş durumda.

ÇETE ÜYELERİ ÖLÜM HABERİNİ GÜLERKEN VERİYOR

Hakan Doğukan Taşçı, “Parasını çalıyoruz. Kapıda aileye bilgi verirken telefonla konuşuyorum. Benimle dalga geçiyorsun beni güldürmeye çalışıyorsun. Kadın ağlıyor gözümün önünde. Ben gülerek bilgi veriyorum” şeklinde ifadeler kullanıyor. Ayrıca, “Kadına gülerek dedim ki ilaçla buraya kadar çok devam edemez. Bunu gülerek söyledim senin yüzünden… Tam böyle ‘ölecek’ derken güldüm…” diyerek durumu daha da çarpıtmış. Aileler bebeklerini hemşireye ve doktora emanet ederek güven ya da bir umut besliyordu. Çete, ayrıca ilaçları yasa dışı yollarla satıyordu ve aralarındaki mali ilişkilere yönelik bazı konuşmalar dikkat çekti.

ÇETE ÜYELERİ BEBEĞİN ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYAMADI

Bir başka konuşmada, iki çete üyesinin yenidoğan bebeğin ölümünü fark edememeleri üzerine gerçekleşti. Tuğçe Toptemel, “Bu bir anda kötüleşti şimdi, kalp atımı yok gibi bir şey yani…” dedikten sonra Hakan Doğukan Taşçı’nın “Şaka mı yapıyorsun ya video at bakayım renginden bir şey anlaşılmıyor” yanıtını aldığı duyuldu. Bu konuşmalar sırasında yoğun bakımda bulunan bebek yaşamını yitirmişti. Hakan Doğukan Taşçı’nın “Tuğçe, çocuğun öldüğünü anlamayacak kadar salak mısınız?” diye sorduğu da kayıtlar arasında yer aldı. Bu karmaşa sırasında zor durumla başa çıkmak için çeşitli yollar aramışlar.

HASTANEDEKİ DURUMDA PANİK YAŞANMIŞ

Fırat Sarı’nın “Anlamıyorsa seni niye aramış? Niye kimseyi aramamış?” sorusunu yöneltmesi üzerine, Hakan Doğukan Taşçı, “Ben işte kalp masajına başlayacaktım. Sen kan şekeri bak deyince kalp masajına başlamadım diyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Aralarında geçen diyaloglarda ise, bebeğin öldüğünü anlamalarına rağmen kendilerini aklamak için çeşitli yollar arayışında oldukları ortaya çıkıyor. Bu ciddiyet kabul edilemez bir durum.