“Yenidoğan Çetesine Dair Soruşturma Devam Ediyor”

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında yayımlanan “Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi” şeklindeki gerçek dışı içeriklere yönelik başlatılan soruşturmayı sürdürüyor. Öğrenilen bilgilere göre, 23 haber sitesi ile 13 sosyal medya hesabı detaylı bir şekilde inceleniyor. Bu kapsamda, gözaltına alınan avukat İrem Çiçek’in yanı sıra halktv.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ve gazetepencere.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımların toplumun adalet hissiyatını zedelemeyi amaçladığını, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yoluyla küçük düşürüldüğünü belirtti. Paylaşımların “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret” ve “iftira” suçlarını oluşturduğunu ifade etti.

ADalet BAKANI TUNÇ YALANLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kamuoyunda “yenidoğan çetesi” olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına dair iddiaların gerçek olmadığını vurguladı. Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevine devam etmektedir. Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısının tehdit edilmesiyle ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında titizlikle yürütülmektedir. Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur.”