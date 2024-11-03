“Yenidoğan Çetesini Çökerten Savcı Soruşturması”

BAŞLATILAN SORUŞTURMA SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli haber siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan “Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi” biçimindeki yanıltıcı paylaşımlar sonrası soruşturma sürecini başlattı. Alınan bilgilere göre, süreç çerçevesinde 23 haber sitesi ve 13 sosyal medya hesabı titizlikle inceleniyor.

GÖZALTI VE İNCELEMELER SÜRÜYOR

Bu soruşturmada, avukat İrem Çiçek’in yanı sıra halktv.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ile gazetepencere.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can gözaltına alındı. İlgili kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildiriliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma kapsamında bu paylaşımların toplumda adalet duygusunu zedelemeyi hedeflediğini, yargı ve devletin diğer kurumlarını basın yoluyla küçümseyen içeriklerin “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret” ve “iftira” suçlarını oluşturduğunu ifade etti.