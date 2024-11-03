“Yenidoğan Çetesini Çökerten Savcıya Soruşturma”

HABERLERİN DOĞRULUĞU SORUNU

Bazı internet haber platformları ve sosyal medya aracılığıyla “Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi” şeklinde yayımlanan asılsız bilgilerin, toplumda adalet algısını zedelemeyi hedeflediği belirlendi. Bu haberlerde yargı ve devlet kurumlarının basın aracılığıyla küçük düşürüldüğü ifade ediliyor. Yayımlanan içeriklerin “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret” ve “iftira” suçlarını oluşturduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin resen soruşturma başlatırken, bahsedilen haberi ilk paylaşan Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe ile bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürlerinin gözaltına alındığı öğrenildi. Adaletin sağlanması adına atılan bu adımlar, basın yayın faaliyetlerinde sorumluluğun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.