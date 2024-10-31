Yenidoğan Çetesinin Şok Edici Diyalogları

YENİDOĞAN ÇETESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yenidoğan çetesine yönelik sürdürülen soruşturma sürecinde dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çete üyeleri, yenidoğan aileleriyle alay eden ifadeler kullanarak, onların acılarına duyarsız kaldıklarını gösteren diyaloglar gerçekleştirmiş. Polis dinlemeleriyle kayda geçen bu konuşmalarda, çete üyelerinin kendilerini arkadaş olarak tanıttığı görülüyor.

GÜLEREK ÖLÜM HABERİ VERİYORLAR

Hakan Doğukan Taşçı’nın sözleri, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor: “Parasını çalıyoruz. Kapıda aileye bilgi verirken telefonla konuşuyorum. Benimle dalga geçiyorsun, beni güldürmeye çalışıyorsun. Kadın ağlıyor gözümün önünde. Ben gülerek bilgi veriyorum.” Bu ifadeler, çete üyelerinin ne kadar soğuk kanlı ve acımasız olduklarını gözler önüne seriyor.