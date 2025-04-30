Yenidoğan Davası’nda 10 Kişi Tahliye

İSTANBUL’DA BEBEK ACİL HASTALARINA YAPILAN SEVKLER İDDİALARI

İstanbul’da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebep oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 29’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı dava gündemde bulunuyor. Yukarıda belirtilen yenidoğan davasında, ara karar açıklandı ve 10 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen şahıslar arasında Deniz Korkmaz, Benar Mansuroğlu, Gözde Polat, Aslı Alemdağ, Renas Kılıç, Remzi Karaca, Semanur Ünlü, Fehmi Alperen, Murat Mantuş, Müberra Palabıyık yer alıyor. Böylelikle tutuklu sanık sayısı 19’a düştü.

BEBEKLERİ HASTANELERE GÖNDERME TAKTİĞİ

Yenidoğan bebeklerin bazıları, doğum sonrasında yoğun bakıma gereksinim duyabiliyor. İddiaya göre bir çete, bu durumu fırsat olarak değerlendirerek bebeklerin yoğun bakım gereksinimini paraya çevirmeye yöneldi. Bu çetenin, bebek yoğun bakım ünitesi bulunmayan hastanelerle anlaşmalar yaptığı belirtiliyor. Çete üyeleri, kendileri için bebek bakımı tesisleri kuruyor veya kiralıyor. Bebekler, uygun sağlık hizmeti sunacak hastanelere değil, şüphelilerin belirlediği “örgüt adına kârlı görünen” hastanelere gönderiliyordu.

KAZANÇ HIRSININ SONUÇLARI

İddianameye göre, çetenin gerçek amacı bebeklerin iyileşmeleri değil, daha fazla kazanç sağlamak olarak belirtiliyor. Ancak enfeksiyona açık bir ortam olan yenidoğan ünitelerine yatırılan bazı bebekler, gereksinim olmaksızın bu bölüme yönlendirilerek ya da normalden daha uzun süre yatılı kalarak yaşamlarını yitirdi. Şüpheliler, ayrıca hastanedeki ilaçları usulsüz bir şekilde satarak maddi kazanç elde ediyordu.