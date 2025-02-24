Yenidoğan Davasında 4 Sanık Tahliye Edildi

MAHKEME DURUŞMASI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İstanbul’da Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda gerçekleştirilen duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı’nın da bulunduğu 25 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Duruşmanın gerçekleştirildiği salonda çok sayıda basın mensubu güvenlik önlemlerine tabi tutuldu. Yenidoğan çetesi davasında, 4 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Duruşma, 21 Nisan tarihe ertelendi.

İDDİANAME VE SUÇLAMALAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı’nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in yaptığı ifade ediliyor. İddianamede, suç örgütünün ana amacının, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini devre dışı bırakmak ve doluluğunu artırarak, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu vurgulanıyor. Sanıkların, bebeklerin sağlık durumunu olduğundan daha ağır göstererek, gereğinden daha uzun süre hastanede kalmalarını sağladıkları belirtiliyor.

SAĞLIK HİZMETİ ÜZERİNDEN KAZANÇ

İddiaya göre, bebek hastalar uygun sağlık hizmeti alabilecek hastanelere yönlendirilmek yerine, örgüt tarafından karlı görünen hastanelere yatırılıyor. Buradan elde edilen kar, sağlık çalışanı sanıklar arasında paylaşılıyor. İddianamede, esas amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi yerine maddi kazanç elde etmek olduğu kaydediliyor. Sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen, 10 bebeğin ölümü nedeniyle “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” gibi suçlardan toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

HASTANELER ÜZERİNE TALEPLER

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir’in de benzer suçlardan 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Öte yandan, 8’i kadın olmak üzere toplam 44 sanık hakkında benzer suçlardan hapis cezası öngörülüyor. İddianamede, dolandırıcılık suçu üzerinden maddi kazanç temin edilen hastaneler ve şirketler için tüzel kişilere yönelik güvenlik tedbirleri uygulanması, kapatılmaları ve mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

SAVCIYA YAPILAN TEHDİT VE FIRARİ SANIKLAR

Soruşturma sürecinde İstanbul’deki 9 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş ve burada tedavi gören bebekler ile diğer hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmiştir. Ayrıca, yenidoğan çetesine dair soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in makamında ölümle tehdit eden kişiler de tutuklanmıştır. Mahkeme heyetinin aldığı ilk duruşmadaki karar sonucunda, tutuksuz yargılanan bazı sanıklar tutuklanmıştır. Firari konumda bulunan sanıkların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. İlker Gönen’in ise Antalya’da bulunduğu cezaevinde 1 Şubat’ta intihar etmesinin ardından tutuklu sayısı 25’e, sanık sayısı 46’ya düşmüştür.