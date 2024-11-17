Yenidoğan Denetim Kurulu Oluşturuldu

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ DOĞAN HASTANE DENETİMLERİNE HIZ VERİYOR

Sağlık Bakanlığı, “yenidoğan çetesi” ile ilgili soruşturma sürecinde tam 10 özel hastanenin ruhsatını iptal ederek Türkiye genelinde özel ve kamu hastanelerindeki denetimlerin artırılmasına karar verdi. Ayrıca, sistemdeki sorunların belirlenip köklü bir şekilde düzenlenmesi için adımlar atılmaya başlandı. Bakanlık, 13 uzman hekimden oluşan Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilim Kurulu kurdu. Bu kurul, yenidoğan hasta bebeklerin bakım hizmetlerini izleyecek ve yoğun bakımların detaylı takibini gerçekleştirecek.

YENİ DOĞAN BİLİM KURULUNDAN AÇIKLAMALAR

TRT Haber’e açıklamada bulunan Yenidoğan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş, “Doktorların ve hemşirelerin yetkinlikleri uygun iyi uygulamalar yapılıyor mu, iyi tedavi ve iyi klinik uygulamalar mevcut mu, hastalar zarar görüyor mu, yatış endikasyonları uzamış yatışlar…” gibi hususların inceleneceğini ifade etti. Baş ayrıca, devletin diğer kurumlarıyla iş birliği yapılıp veri alınarak, bu verilerin değerlendirilip gidecekleri yerlerin belirleneceğini söyledi.

YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ DENETİM ALTINDA

Sağlık Bakanlığı otoriteleri tarafından oluşturulan komisyon, Türkiye’de yaklaşık 450 ünite bulunan hem özel hem de kamu hastanelerindeki yenidoğan yoğun bakım hizmetlerini denetleyecek. Yapılan incelemelerin ardından hazırlanacak rapor Sağlık Bakanlığı’na sunulacak. Eğer uygun tedavi yapılmadığı tespit edilirse, gerekli yaptırımlar uygulanacak.