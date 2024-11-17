Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Kurulu

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YENİ DOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASI

Sağlık Bakanlığı, “yenidoğan çetesi”yle ilgili yürütülen soruşturma sürecinde toplam 10 özel hastanenin ruhsatını iptal etti. Türkiye genelinde hem özel hem de kamu hastanelerindeki denetimlerin artırılması ve sistemdeki sorunların tespit edilip yeniden yapılandırılması için harekete geçildi. Bakanlık, uzman 13 hekimden oluşan Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilim Kurulu’nun kurulmasını sağladı. Yenidoğan bebeklerin bakım hizmetleri özenle kontrol edilecek.

HEKİM VE HEMŞİRE YETKİNLİKLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yoğun bakımların detaylı takibi yapılacak. TRT Haber’e açıklamalarda bulunan Yenidoğan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş, “Doktorların ve hemşirelerin yetkinlikleri uygun iyi uygulamalar yapılıyor mu, iyi tedavi ve iyi klinik uygulamalar mevcut mu, hastalar zarar görüyor mu, yatış endikasyonları uzamış mı, yatışlar devam ediyor mu?” gibi sorularla birlikte diğer devlet kurumlarından veri alarak bu verileri analiz edeceklerini ifade etti.

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ DENETLENECEK

Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan komisyon, Türkiye genelinde yaklaşık 450 ünite bulunan hem özel hem de kamu hastanelerindeki yenidoğan yoğun bakım hizmetlerini denetleyecek. Komisyon, gerçekleştireceği incelemelerin ardından hazırladığı raporu Sağlık Bakanlığı’na iletecek. Uygun tedavi yapılmadığı tespit edildiğinde ise gerekli yaptırımlar uygulanacak.