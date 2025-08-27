Yenidoğan Ölümüne İlişkin Raporlar Geliyor

ADLİ TIP RAPORLARI HAZIRLANDI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi doğrultusunda, Adli Tıp Kurumu tarafından aralarında henüz ismi bile belirlenmemiş 10 maktul bebek için ölüm sebepleri, tanı ve teşhisler ile yapılan işlemlerin doğruluğu, tıbbi uygulama hataları ve dosyadaki sanıkların ölümlerdeki kusurları üzerine ayrı ayrı raporlar hazırlandı. “Tokluoğlu”, “Alkari”, “Helvacı”, “Kadan”, “Karaduman”, “Karakoç”, “Kaya”, “Opara”, “Serdarova” ve “Süleymanoğlu” gibi soyadlarına sahip bebekler üzerine detaylı incelemeler yapıldı ve bu raporlar Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletildi.

OKSİJEN YÖNETİMİNDE HATALAR BELİRLENDİ

Bebe Süleymanoğlu hakkında düzenlenen raporda, ekstremite ve kalp anomalileriyle doğduğu, ölüm sebebinin konjenital kalp hastalığı ve gelişen komplikasyonlar olduğu ifade edildi. Bebeğin oksijen saturasyonu değerlerinin yüzde 85 civarında tutulması gerekirken sürekli yüzde 93-95 arasında seyrettiği ve oksijen yönetiminin uygun olmadığı tespit edildi.

BESİN İHTİYACI YETERSİZ

Raporda, bebeğin dördüncü gününde besin ihtiyacını karşılamak amacıyla damar yoluyla verilmesi gereken karışımın başlatılmadığı belirtildi. Ayrıca, konjenital kalp cerrahisi yapılabilen ve multidisipliner branşları olan bir merkeze sevk edilmesi gereken bebeğin, bu işlem yapılmadığı gibi ek bir kardiyoloji konsültasyonu istenmesine dair tıbbi belgenin bulunmadığı vurgulandı.

DİYALİZE GEÇ KALINDI

İdrar çıkışı az olan ve böbrek yetmezliği belirtileri gösteren bebeğe potasyum içeren sıvıların verildiği ve diyalize geç kalındığı kaydedildi. Yatışının 21. günü itibariyle kilosunun iki katına çıktığı ve sıvı yönetimi ile böbrek yetmezliği sorununun birleşmesi sonucunda yaşamla bağdaşmayacak şekilde kilo aldığı tespit edildi. Raporda, tıbbi uygulamalar ve ihmallerle bebeğin ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu ifade edildi.

TIBBEN SORUMLU TUTULDU

Raporda, “Uygun bakım, takip ve tedavisinin sağlanmamış olması nedeniyle bebeğin birincil bakımından sorumlu olan Dr. Dursun Eryılmaz ile yenidoğan yoğun bakım sorumluluğunu üstlenen Dr. İlker Gönen’in tıbben sorumlu olduğu” belirtildi. Ayrıca, hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinin işletmesiyle ilgili denetimin yerine getirilmemesinin Özel Bağcılar Medilife Hastanesi’nin yönetimindeki organizasyon hatasından kaynaklandığı bildirildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, bebek acil hastalarının özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek ölümlerine sebep oldukları ve bu şekilde haksız kazanç sağladıkları iddia edilen organize suç örgütü tespit edildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Aralık tarihinde yapılan operasyon neticesinde 5’i doktor, 3’ü hemşire, 5’i sağlık çalışanı ve 1 sivil 14 şüpheli yakalandı.

Daha sonra bu dosyadaki şüpheli sayısının 57’ye ulaştığı bildirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, suç örgütünün sevk ve idaresinin sanık doktor Fırat Sarı ve ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir tarafından yapıldığı belirtildi. Suç örgütünün amacı, özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin yönetimini ele geçirebilmek ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yüksek ödemeler alabilmekti.

CEZA İSTEMLERİ BELLİ OLDU

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından toplam 177 yıl altışar aydan 582 yıl dokuzar aya kadar hapis cezaları talep ediliyor.