Yenidoğan Organize Suç Çetesi: Yargı Süreci Başladı!

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul’da özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilen bebek acil hastalarının ölümlerine sebep olan yenidoğan çetesi ile ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Sanıklar, yarın hakim karşısına çıkacak. İddianamede, 10 bebeğin maktul olarak yer aldığı, beş kişinin müşteki olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü’nün suçtan zarar gören olarak belirtildiği ve 19 hastane ile sağlık şirketinin malen sorumlu olduğu, 47 kişinin ise şüpheli olduğu aktarıldı.

CEZA TALEPLERİ

İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen’in “10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplamda “177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 ay” hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Gıyasettin Mert Özdemir’in durumunda ise kasten öldürme suçunun yanı sıra “kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik” gibi suçlardan “180 yıldan 589 yıl 9 aya” kadar hapis talep ediliyor. Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor. İddianamede ayrıca, dolandırıcılık suçu işlenerek tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması ve hastanelerin kapatılarak mal varlıklarına el konulması da talep edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPISI

İddianamede, doktor şüpheli Fırat Sarı’nın başında olduğu suç örgütünün yöneticiliğini doktor İlker Gönen ve ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in yaptığı belirtildi. Örgütün esas amacının, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini devre dışı bırakıp doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynayarak SGK’dan maksimum ödeme almak olduğu ifade edildi.

TEDAVİDE HATALAR

Fezlekede, suç örgütü üyelerinin bebek hastalar üzerinden birçok hastane ile anlaşarak uygunsuz tedavi yöntemlerine başvurup onların hayatını kaybetmelerine ya da kalıcı sağlık sorunları ile yaşamalarına yol açtıkları belirtildi. Bu süreçte SGK’ya yüksek tedavi masraflarını fatura ederek haksız kazanç sağladıkları da ifade edildi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün denetim raporları ve diğer delillerle, suç örgütünün hiyerarşik bir düzen içinde işlediği ve bu suçların sürekliliğini sağladığı vurgulandı.

HASTANELERİN İLİŞKİSİ

Fezlekede adı geçen hastaneler ve şüpheli hemşireler arasında Bağcılar Medilife Hastanesi’nden Çağla Durmuş, Beylikdüzü Medilife Hastanesi’nden Ceren Hatice Kırım, TRG Hopitalist Hastanesi’nden Cansu Akyıldırım, Reyap Hastanesi’nden Mehtap Sayar ve Sümeyye Nur Arslan, Esenler Güney Hastanesi’nden Hüseyin Günerhan, Bağcılar Şafak Hastanesi’nden Mehmet Halis Başli, Duygu Hastanesi’nden Deniz Korkmaz ile 11 hastanenin hasta takibini gerçekleştiren Hakan Doğukan Taşçı ve Hasan Basri Gök bulunuyor.

HASTANELERİN RUHSAT İPTALLERİ

SGK’dan günde 8 bin lira almak için bebekleri yoğun bakımda yatarak ölümlerine neden olan yenidoğan çetesine dair yürütülen soruşturmada adı geçen 10 hastanenin ruhsatı iptal edildi. Ruhsatları iptal edilen hastaneler arasında Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist, Özel Birinci Hastane, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife, Özel Beylikdüzü Medilife, Özel Reyap İstanbul, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital ve Çorlu Reyap Hastanesi yer alıyor.

SAVCIYA YAPILAN TEHDİT

Yenidoğan çetesi ile ilgili soruşturma sırasında kendisini müsteşar olarak tanıtıp savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in, Birinci Hastanesi’nde çalışan hemşire Tuğce Toptemel’i serbest bıraktırmaya çalıştığı belirlendi. Tehditler sonrası Savcı Engin yeniden harekete geçti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, tehdit olayı ile bağlantılı olarak 11 kişi gözaltına alındı. İfade işlemlerinin tamamlandığı toplam 8 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.