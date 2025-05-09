Yenidoğan Sarılığı Geçici Bir Durumdur

YENİDOĞAN SARILIĞININ NEDENİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şahin Kalkan, yenidoğan sarılığının çoğunlukla fizyolojik nedenlerle ortaya çıktığını belirtiyor. Bu durum, bilirubinin vücutta normalden fazla üretilmesi ve yeterince atılamaması sonucu oluşuyor. Dr. Kalkan, “Yenidoğanların yaklaşık üçte ikisinde hayatın ilk haftasında sarılık görülüyor ve genellikle normal, geçici bir durumdur” diyor. Bu süreçte yenidoğanların günde en az 8-12 kez anne sütü ile beslenmesi teşvik edilmeli, su veya şekerli su verilmesinden kaçınılmalıdır.

YENİDOĞAN SARILIĞININ BELİRTİLERİ

Dr. Kalkan, yenidoğan sarılığının cilt ve göz aklarında sarı rengin oluşmasıyla kendini gösterdiğini ifade ediyor ve “Total serum bilirubin (TSB) seviyesi 5 mg/dL’yi geçtiğinde ciltte belirgin sarılık ortaya çıkıyor” diyor. Ayrıca, yenidoğanların yüzde 60-80’inin ilk hafta içinde sarılık geçirebileceğini belirten Kalkan, Türkiye’de bazı yenidoğanlarda bilirubin düzeyinin kritik seviye olan 25 mg/dL’nin üzerine çıkabildiğini aktarıyor. Belirtiler arasında cilt ve gözlerde sararma, uykuya eğilim, emmede azalma ve nörolojik belirtiler yer alıyor.

TEŞHİS PROSEDÜRÜ

Yenidoğan sarılığının tanı sürecine dair bilgiler veren Dr. Kalkan, bilirubin düzeyinin ölçülmesi gerektiğini vurguluyor. Bu ölçüm, kan örneğinden ya da cilt üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, sarılığın nedeninin belirlenmesi için bebeğin ve annenin kan gruplarının kontrol edilmesi, Coombs testi gibi tetkikler de yapılması gerekiyor. Fizyolojik sarılık genellikle doğum sonrasında 3-4 gün içinde başlıyor ve 1-2 hafta içinde kendiliğinden düzeliyor.

RİSKLİ DURUMLAR

Yenidoğan sarılığının tehlikeli hale geldiği durumları açıklayan Dr. Kalkan, “İlk 24 saatte sarılık görülüyorsa ya da bilirubin seviyesi hızlı bir şekilde yükseliyorsa tedavi gerekmektedir” diyor. Ayrıca letarji ve zayıf emme gibi belirtilerin ortaya çıkması acil müdahale gerektiren durumları işaret edebiliyor, aksi halde ciddi nörolojik hasar riski oluşabiliyor.

ÖNERİLER VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Yenidoğan sarılığı konusunda önerilerde bulunan Dr. Kalkan, “Yenidoğanlar sık sık anne sütü ile beslenmeli ve su verilmemelidir” diyor. Tedavi yöntemleri arasında fototerapi öne çıkıyor; ışık, bilirubinin atılımını hızlandırarak etkili oluyor. Ciddi vakalarda kan değişimi yapılması gerektiğini belirten Kalkan, nadir durumlarda intravenöz immünoglobulinlerin kullanılabileceğini ifade ediyor.

YANLIŞ ANLAŞILAN DURUMLAR

Son olarak yanlış bilinen bazı durumlar hakkında bilgi veren Dr. Kalkan, “Sarılık olan bebeğe şekerli su verilmesi gerektiği yanlıştır. Bunun yanı sıra anne sütünü kesmenin sarılığı azaltacağı düşüncesi hatalıdır ve sarılığı gözle kontrol etmenin yeterli olduğu yanılgısı da doğru değildir” şeklinde açıklamalar yapıyor. Sarılığın takibi ve bilirubin ölçümünün önemine dikkat çekiyor.