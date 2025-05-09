Yenidoğan Sarılığı Normal Geçici Bir Durumdur

YENİDOĞAN SARILIĞI NEDİR?

Yenidoğan sarılığı, çoğunlukla fizyolojik nedenlerle ortaya çıkan ve bebeklerin ciltleri ile göz aklarında sarı renk oluşumuna yol açan bir durumdur. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şahin Kalkan, “Yenidoğanların yaklaşık üçte ikisinde hayatın ilk haftasında sarılık görülür ve genellikle normal, geçici bir durumdur” diyor. Bilirubin adı verilen maddenin vücutta artması durumunda, total serum bilirubin (TSB) seviyesi 5 mg/dL’yi geçtiğinde ciltte belirgin sarılık oluşuyor.

YENİDOĞAN SARILIĞI NEDENLERİ

Dr. Kalkan, yenidoğan sarılığının nedenlerinin çoğunlukla fizyolojik olduğunu belirterek, “Bilirubinin vücutta normalden daha fazla üretilmesi ve yeterince atılamaması sonucu oluşur” açıklamasını yapıyor. Ayrıca, patolojik nedenler olarak şu durumları sıralıyor: Kan grubu uyuşmazlıkları (ABO veya Rh uyuşmazlığı), glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) enzim eksikliği gibi kalıtsal hastalıklar, doğum travmaları (sefal hematom), enfeksiyonlar ve tiroid hormon eksikliği (hipotiroidi).

YENİDOĞANLARDA SARILIĞIN GÖRÜLME SIKLIĞI

Yenidoğanların yaklaşık yüzde 60-80’inde ilk hafta içinde sarılık görüldüğünü aktaran Dr. Kalkan, Türkiye’de yakın tarihli bir çalışmada yenidoğanların yüzde 6,4’ünde bilirubin düzeyinin kritik seviye olan 25 mg/dL’nin üstüne çıkmış olduğuna dikkat çekiyor.

SARILIĞIN BELİRTİLERİ

Dr. Kalkan, yenidoğan sarılığının belirtilerini şu şekilde sıralıyor: “Cilt ve gözlerin sararması, bebekte uykuya eğilim, emmede azalma ve zayıf beslenme. Aşırı durumlarda tiz sesle ağlama, kaslarda sertlik veya gevşeklik gibi nörolojik belirtiler görülebiliyor.”

TEŞHİSİN ÖNEMİ

Sarılığın teşhis sürecini anlatan Dr. Kalkan, “Bilirubin düzeyi ölçülerek tanı konulur. Bu ölçüm, kan örneği ile yapılan total serum bilirubin (TSB) testi veya cilt üzerinden yapılan transkütan bilirubin (TcB) ölçümleri ile gerçekleştirilir” diyor. Fizyolojik sarılık genellikle doğumdan sonraki 3-4 gün içinde başlıyor ve 1-2 hafta içinde kendiliğinden düzeliyor.

TEHLİKELİ DURUMLAR

Yenidoğan sarılığının hangi durumlarda tehlikeli hale geldiğini aktaran Dr. Kalkan, “İlk 24 saatte görülmesi, bilirubin seviyesinin hızlı yükselmesi, bebekte letarji ve zayıf emme gibi belirtiler varsa, zamanında müdahale edilmezse kernikterus adı verilen ciddi nörolojik hasar riski oluşabiliyor” açıklamasında bulunuyor.

ÖNERİLER VE TEDAVİ YOLLARI

Yenidoğan sarılığı için önerilerde bulunan Dr. Kalkan, “Yenidoğanların sık sık anne sütü ile beslenmesi teşvik edilmelidir (günde en az 8-12 kez). Su veya şekerli su verilmemelidir” diyor. Sarılığın temel tedavisinin fototerapi olduğunu belirten Dr. Kalkan, “Işık, cildin bilirubini parçalayarak atılımını kolaylaştırıyor. Ciddi vakalarda kan değişimi yapılabilir” bilgilerini paylaşıyor.

YANLIŞ BİLGİLER

Dr. Kalkan son olarak yanlış bilinen durumlara değinerek, şunları aktarıyor: “Sarılık olan bebeğe şekerli su verilmesi gerektiği yanlıştır. Ayrıca anne sütünü kesmenin sarılığı azaltacağı düşüncesi yanlıştır. Sarılığı gözle kontrol etmek yeterlidir düşüncesi de yanlıştır; mutlaka bilirubin ölçümü yapılmalıdır.”