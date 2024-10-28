Yenidoğan Şebekesi Davasında İlk Duruşma Tarihi

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olan örgütle ilgili hazırlanan iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yenidoğan çetesi sanıkları, 18 Kasım günü yargılanmaya başlayacak.

YARGILAMA SÜRECİ

İstanbul’da 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle işbirliği yaparak, acil durumdaki bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettikleri ve bu sevklerin ölümlere neden olduğu iddia ediliyor. Mahkemeye sunulan iddianamede, haksız kazanç sağladığı öne sürülen 22’si tutuklu toplamda 47 şüpheli bulunuyor. Yenidoğan çetesi sanıkları 18 Kasım’da mahkeme önüne çıkacak.