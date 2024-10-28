Yenidoğan Skandalına Karışan 5 Hemşire өкf!

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir hastanede, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeklerin mamalarına su yerine “yanlışlıkla” saf alkol konulması olayı büyük yankı uyandırdı. Bu skandala karışan 5 hemşire, 3 gün süreyle tutuklandı.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından sağlık otoriteleri, bu durumun bebeklerin sağlığı üzerindeki etkileri konusunda endişe taşıyor. Hemşirelerin tutuklanması, hem hastane yönetimi hem de toplum tarafından yapılan tepkilerin bir sonucudur. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gelişmeler, kamuoyunda derin bir kaygı yaratırken, hastane yönetimi olayla ilgili açıklama yapmayı sürdürüyor. Bebeklerin sağlık durumları ve tedavi süreçleri üzerinde incelemeler devam ediyor. Bu tür bir durumun bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağı belirtiliyor.