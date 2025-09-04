Yenidoğan Üniteleri Üzerinden Kazanç Sağlandığı İddia Ediliyor

DAVANIN DEVAM EDİŞİ

Kamuoyunda ‘Yenidoğan Çetesi’ davası olarak bilinen dava, bebek hastalarının önceden anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek ölümlerine neden oldukları ve bu süreçte haksız kazanç sağladıkları iddiaları üzerine üç ayrı mahkemede görülüyor. Dava sürecinde 16’sı tutuklu olmak üzere toplam 57 sanık yargılanıyor.

MAHKEME SÜRECİ

Davanın duruşmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. Sanıklar, adliyenin konferans salonunda hakim karşısına çıkacak. Bu davanın, sağlık sistemindeki usulsüzlüklere dikkat çekmesi açısından büyük bir öneme sahip olması bekleniyor.