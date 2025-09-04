Haberler

Yenidoğan Üniteleri Üzerinden Kazanç Sağlandığı İddia Ediliyor

DAVANIN DEVAM EDİŞİ

Kamuoyunda ‘Yenidoğan Çetesi’ davası olarak bilinen dava, bebek hastalarının önceden anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek ölümlerine neden oldukları ve bu süreçte haksız kazanç sağladıkları iddiaları üzerine üç ayrı mahkemede görülüyor. Dava sürecinde 16’sı tutuklu olmak üzere toplam 57 sanık yargılanıyor.

MAHKEME SÜRECİ

Davanın duruşmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. Sanıklar, adliyenin konferans salonunda hakim karşısına çıkacak. Bu davanın, sağlık sistemindeki usulsüzlüklere dikkat çekmesi açısından büyük bir öneme sahip olması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Haberler

Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.