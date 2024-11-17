Yenidoğan Yangını: 16 Bebek Yaralı

BEBEKLERİN DURUMU KRİTİK

Yetkililer, yaralanan 16 bebeğin durumunun kritik olduğunu açıklıyor. Ayrıca, 45 bebeğin ise kurtarıldığı bilgisini veriyorlar.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILIYOR

Çıkış nedeni henüz bilinemeyen yangınla ilgili kapsamlı bir soruşturma açılacağı belirtiliyor. Yerel basında çıkan haberlere göre, yangının elektrik arızasından kaynaklanabileceği iddia ediliyor.

İKİNCİ ÖNEMLİ HASTANE YANGINI

Bu olay, Hindistan’da son altı ay içinde yenidoğan bebeklerin yaşamını yitirdiği ikinci önemli hastane yangını olarak kaydediliyor. Mayıs ayında Delhi’deki özel bir yenidoğan tesisinde çıkan yangında altı bebeğin hayatını kaybettiği biliniyor.