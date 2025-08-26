Yenigüler Köyü, Ulaşım Sorununu Çözüyor

SORUNU KENDİ İMKANLARIYLA AŞMA ÇABASI

Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Yenigüler köyü sakinleri, uzun süredir çözüm bulamadıkları ulaşım sorununu aşmak için harekete geçti. İl Özel İdare’den beklenen desteği alamayan köylüler, 1,5 kilometrelik beton yol yapımına imece usulüyle başladı.

Devlet desteği olmadan kendi imkanlarıyla çalışmalara öncülük eden Köy Muhtarı Muhammet Ün, “Köylümüzle el ele verdik, ‘artık yeter’ dedik ve yola çıktık. Devlet desteği almadan, tamamen kendi imkanlarımızla bu projeye başladık. Gurbetçilerimiz bizleri yalnız bırakmadı, köydeki kardeşlerimiz gece gündüz çalıştı. Bu hizmetin tek bir amacı var: Yenigüler’e hizmet etmek” dedi.

KATILIMIN HER YAŞA AİT OLDUĞU ÇALIŞMALAR

Yol çalışmasında dikkat çeken bir diğer unsur ise 80 yaşını aşan köy sakinlerinin gönüllü olarak katılımı oldu. Kürek sallayan büyükler, imece kültürünün gücünü bir kez daha gösterdi. Muhtar Ün, “Bu yol sadece betonla değil, alın teriyle, gönül emeğiyle yapılıyor. 80 yaşındaki dedelerimiz, ninelerimiz dahi ‘Ben ne yapabilirim?’ diyerek işe katılıyor. Böyle bir birliktelik her zaman görülmez” şeklinde konuştu.

EĞİTİMİN GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK YOL

Yapılan yol sayesinde taşımalı eğitimde yaşanan servis probleminin de çözüme kavuştuğu belirtiliyor. Öğrencilerin, okullarına daha güvenli ve rahat bir şekilde ulaşabileceği ifade ediliyor.