Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Kapandı

İSTANBUL METRO HATLARINDA KAPATMA UYGULAMASI

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda saat 15.00’ten itibaren kapatıldığı açıklandı. Metro İstanbul’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile bu bilgilere yer verildi.

KAPALI İSTASYONLAR VE SEFERLER

Açıklamada, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’mızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’mız işletmeye kapalı olacaktır.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği belirtildi.