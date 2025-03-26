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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Tekrar Açıldı

YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTINDA DÜZENLEME YAPILDI

Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar tekrar hizmete girdi. Metro İstanbul’un sosyal medya platformu üzerinden yapılan duyuruda, durakların yeniden yolculuğun kullanımına sunulduğu açıklandı. Açıklamada “M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır” ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ DURUMDA İSTASYONLAR KAPALIYDI

Dün akşam yapılan önceki açıklamada ise, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir” denmişti.

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