Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yeniden Açıldı

İSTANBUL METRO HATLARINDA YENİ DÜZENLEME

Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar, İstanbul’daki gösteriler nedeniyle geçici olarak kapatılmıştı. Metro İstanbul’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kapalı olan istasyonların tekrar ulaşıma açıldığı bilgisi verildi. Aynı zamanda şu ifadeler de yer aldı: “M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır.”

GEÇİCİ KAPANMA DÜZENLEMESİ

Dün akşam yapılan açıklamada ise, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir” denilmişti.