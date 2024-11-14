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Yenikapı Metro İstasyonunda Duman Havası

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YÜRÜYEN MERDİVENLERDEN DUMAN YÜKSELDİ

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonunda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yürüyen merdivenlerden duman çıktığı belirlendi. Durum üzerine yürüyen merdivenler durduruldu ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Dumanın istasyonda hızla yayılması sonucu yolcuların tahliyesi gerçekleştirildi. Dumanın kaynağı henüz netleşmedi.

SEFERLER DURDURULDU VE YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yenikapı istasyonundaki metro seferleri durdurulurken, yolcular Yenikapı-Vezneciler hattındaki ücretsiz İETT otobüs seferlerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin faaliyetiyle yangın söndürüldü. Metro İstanbul, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.”

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