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Yenikapı Metro İstasyonunda Yangın Çıktı

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YENİKAPI METRO İSTASYONUNDA YANGIN

Yenikapı metro istasyonunda, sebebi henüz tespit edilemeyen bir yangın meydana geldi. Bu durum, Yenikapı yönüne yapılan seferlerin geçici olarak durmasına yol açtı. Yangının çıkış nedeni ve büyüklüğüyle ilgili resmi açıklama bekleniyor. Yangınla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.

SEFERLERİN DURDURULMASI

Olayın ardından metro seferleri durduruldu ve duruma ilişkin yolculara bilgi verilmeye çalışılıyor. Yerel ekipler yangını kontrol altına almak için hızla müdahale ediyor. Kalabalık bir bölge olan Yenikapı’da, yolcuların güvenliği için gerekli önlemler alınıyor. Ayrıca yangının etkilerinin giderilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

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