Yenikapı Metro İstasyonunda Yangın Oluştu

DUMAN GÜVENLİK ENDİŞESİ YARATTI

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonunda sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebepten ötürü yürüyen merdivenlerden duman çıkışı gözlemlendi. Durum bildirildikten sonra yürüyen merdivenler durduruldu ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Dumanın istasyonun her tarafını sarması nedeniyle, yolcular güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yürüyen merdivenlerden çıkan dumanın kaynağı henüz tespit edilemedi.

SEFERLER DURDURULDU

Yenikapı istasyonundaki metro seferleri durdurulurken, yolcular Yenikapı-Vezneciler hattındaki ücretsiz İETT otobüs seferlerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır” ifadesine yer verildi.