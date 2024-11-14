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Yenikapı Metrosu Açılacak mı? 14 Ekim

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YENİKAPI METROSU KAPALI MI?

Yenikapı metrosunun aniden kapatılmasıyla, yolcular seferlerin normalleşme zamanını sorguluyor. Özellikle 14 Ekim Perşembe günü metroda bir arıza yaşanıp yaşanmadığı ve hatların ne zaman tekrar hizmete gireceği merak edilen konular arasında yer alıyor.

SEFERLERİN NE ZAMAN NORMALE DÖNECEĞİ BEKLENİYOR?

Vatandaşlar, Yenikapı metro hattında yaşanan sorunların ne zaman çözüleceğini ve ulaşımda karşılaşacakları aksaklıkların giderilip giderilmeyeceğini öğrenmek isterken, yetkililerden de bir açıklama bekliyor.

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