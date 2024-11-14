Yenikapı’nın Metro İstasyonunda Duman Yükseldi!

YENİKAPI İSTASYONUNDA DUMAN YÜKSELDİ

Yenikapı-Hacıosman metro hattı üzerindeki Yenikapı İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle dumanlar oluştu. Dumanların yükselmesi sonrasında yolcular güvenliği sağlamak amacıyla dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı. Yenikapı metro istasyonunun geçici bir süre için kapandığı bilgisi alındı.

METRO İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, “Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır.” şeklinde ek bilgi verildi.