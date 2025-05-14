Yenikent Semtinde Genç Yaralandı

YENİKENT’TE SİLAHLI SALDIRI

Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde, aralarında husumet bulunan kişiler 15 yaşındaki Ahmet M.’yi sokakta silahla yaraladı. Genç çocuğun saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın, bir kan davasına dayandığı ihtimali üzerinde durulmakta.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, Sincan ilçesinin Yenikent semtinde gerçekleşti. İddialara göre, husumet bulunan kişiler sokakta karşılaştıkları 15 yaşındaki Ahmet M.’ye bir araçtan silahla ateş açtı. Yaralanan Ahmet M., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi edinildi.

SALDIRININ ARKA PLANI

Olayın ardından harekete geçen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, saldırının nedenlerini araştırmaya başladı. Elde edilen bilgilere göre, Ahmet M.’nin babası Ersin M., geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nın üçüncü günü Çorum’un Bayat ilçesinde bir tartışma sırasında 31 yaşındaki Sezer Durmuş’u öldürmüştü. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin, hayatını kaybeden Sezer Durmuş’un akrabaları olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucunda, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen iki şüpheli, H.D. ve Y.D., suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayın bir kan davası kapsamında gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulmakta ve soruşturma geniş bir şekilde devam ediyor.