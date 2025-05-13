Yenikentte Ahmet M. Silahla Yaralandı

SİNCAN’DA SİLAHLI SALDIRI OLAYI

Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde husumetli kişilerin karşılaştığı 15 yaşındaki Ahmet M., sokakta silahlı saldırıya uğradı. Genç gencin saldırıya uğradığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın bilinçli bir kan davasının sonucu olabileceği üzerinde duruluyor.

HUSUMETİN ARDINDAKİ NEDENLER

Edinilen bilgilere göre, olay Sincan ilçesi Yenikent semtinde gerçekleşti. İddiaya göre, husumetli kişiler, sokakta Ahmet M.’ye bir araçtan ateş açtı. Yaralanan Ahmet M., çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olayın ardından Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, saldırının nedenlerini araştırmaya koyuldu. Elde edilen bilgilere göre, Ahmet M.’nin babası Ersin M., geçen yıl Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde Çorum’un Bayat ilçesinde bir tartışma sonucunda 31 yaşındaki Sezer Durmuş’u öldürmüştü. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Sezer Durmuş’un yakınları olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalarda, saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli, H.D. ve Y.D., suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay, kan davası bağlamında incelenmeye devam ediyor.