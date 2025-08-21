Yeniköy’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGINA HIZLI MÜDAHALE

Balıkesir’in Manyas ilçesinde yer alan Yeniköy Mahallesi’nde meydana gelen yangına kısa sürede müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemiyor ve bu durum üzerine bölgeye acil ekipler sevk edildi.

EŞGÜDÜMLÜ MÜDAHALE

Yangına Manyas, Susurluk ve Bandırma-Aksakal’dan gelen ekipler ortak olarak müdahale ediyor. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şu an bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak da inceleme başlatıldı.