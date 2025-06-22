Yenilemeyen, ehliyetsiz sayılacak! 1 Ağustos sonrası

YENİ TİP ÇİPLİ EHLİYETLER İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Yeni tip çipli ehliyetlere geçiş sürecinde geri sayım başladı. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar eski tip sürücü belgesi yenileyen sürücüler, yalnızca 15 TL ödeyerek işlemlerini tamamlayabiliyor. Bu ücret, 13 TL değerli kâğıt bedeli ile 2 TL vakıf hizmet bedelinden oluşuyor. Ancak belirlenen tarihten sonra bu maliyet önemli ölçüde artıyor. Yenileme işlemini geciktiren B sınıfı sürücüler için ödenecek tutar 7.438 TL’ye kadar yükselebiliyor.

4 MİLYON KİŞİ ESKİ EHLİYET KULLANIYOR

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, şu ana kadar yaklaşık 31 milyon kişi yeni tip ehliyete geçiş yaptı. Ancak hâlâ 4 milyonun üzerinde kişi eski belgelerle trafiğe çıkmaya devam ediyor. Uzmanlar, başvuru yoğunluğu nedeniyle zaman içerisinde randevu bulmanın zorlaştığını belirterek vatandaşlara işlemlerini son dakikaya bırakmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemi için öncelikle randevu almak gerekiyor. Randevu alma işlemleri şu kanallar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor: randevu.nvi.gov.tr, ALO 199 hattı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması.

Gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı, 1 adet biyometrik fotoğraf, en fazla 2 yıl önce alınmış sağlık raporu ve 15 TL ödendiğine dair banka dekontu yer alıyor. Randevusuz başvurular kabul edilse de, bu durumda işlemler daha uzun sürebiliyor. Başvurunun ardından geçici bir sürücü belgesi veriliyor ve yeni ehliyet PTT aracılığıyla ilgili adrese teslim ediliyor.

ÖDEME DEKONTU ÖNEM TAŞIYOR

Yenileme ücreti ödendikten sonra alınan banka dekontunun mutlaka saklanması gerekiyor. Başvuru sırasında bu belgenin ibraz edilmemesi durumunda işlem geçersiz sayılabiliyor. Yenileme işlemini 31 Temmuz 2025’e kadar tamamlamayan vatandaşlar, 1 Ağustos tarihinden itibaren yasal olarak “ehliyetsiz” kabul edilecek. Bu durum, hem idari para cezasıyla hem de trafikten men edilme riskiyle karşılaştırıyor.