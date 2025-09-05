Yenilenebilir Enerji Alanında Önemli Gelişmeler

YENİLENEBİLİR ENERJİDE DEVRİM SALVOĞU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Son 23 yılda yenilenebilir enerjide aldığımız cesur kararlarla adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Bunu yaparken hukuki altyapıda köklü değişikliklere gittik ve yeni destekler kurguladık” dedi. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK), bu yıl 4-5 Eylül tarihlerinde İzmir’de gerçekleşiyor. Kongrenin ikinci gününde, Bakan Bayraktar’ın yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Bakan Yardımcısı Zafer Demircan ve sektör temsilcileri katılım gösterdi.

ENERJİ PİYASASINDAKİ DÖNÜŞÜM

Kongre açılışında konuşan Bakan Bayraktar, enerji sektöründe bilindik kalıpların yıkıldığına dikkat çekti. “Pandemi, tedarik zincirindeki kırılmalar ve bölgesel krizler fiyatlarda dalgalanmalara neden olurken öngörülemez bir piyasa yapısı meydana getirdi. Enerji günümüzde bir milli güvenlik konusu haline geldi. Yapay zeka ve büyük veri uygulamaları elektrik sektöründe önemli değişikliklere yol açıyor” diyerek 2024 yılı itibarıyla dünya genelinde 30 bin TWh’in üzerinde elektrik üretildiğini vurguladı.

DÜNYA ÇAPINDAKİ ENERJİ TALEBİ ARTIYOR

Bakan Bayraktar, Türkiye’de her sektörde artan enerji ihtiyacına dikkat çekti. “Artık yaz aylarında da elektrik tüketimi rekorları kırılıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında toplam elektrik üretimimiz 36,7 milyar KWh’e ulaşarak aylık bazda en yüksek seviyeye çıktı. 2035’te talebimizin 510,5 TWh’e ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Bu talep artışı karşısında yeni enerji altyapısına ihtiyaç olduğunu belirtti.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN STRATEJİK ROLÜ

Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerjinin kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. “Yenilenebilir enerji kaynakları, artan enerji talebimizi karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda her yıl dışarıya ödediğimiz enerji faturasını da azaltıyor. Elektrikte kurulu gücümüz temmuz itibarıyla 120 bin MW’a aştı ve bunun yüzde 61’i yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor” açıklamasında bulundu. Ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadelede karbon ayak izinin küçültüldüğünü ifade etti.

İLETİM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRME HEDEFİ

Bakan Bayraktar, güçlendirilmesi gereken bir iletim altyapısına ihtiyaç olduğunu belirtti. “Güçlü bir altyapı olmadan dönüşümü yönetmek mümkün değil. 14 bin 700 kilometre uzunluğunda HVDC hat inşa edeceğiz. Bu altyapı yatırımı için 28 milyar dolara ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

İZİN PROSESİ VE YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması için reform niteliğinde bir kanunun hayata geçtiğini açıkladı. “ÇED süreci, diğer izin süreçleri ile eş zamanlı yürütülecek. Rüzgar ve güneş projeleri için izin süreçleri sadeleştirilecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, her yıl 2 bin MW’lık rüzgar ve güneş santrali yarışması yapılacağı müjdesini verdi.

YENİ FIRSATLAR VE ALIM GARANTİLERİ

Bakan Bayraktar, denizlerde yenilenebilir enerji üretimi için ilk yüzer güneş santrali ihalesini yapacaklarını belirtti. “Yarışmalarda tavan fiyatlar belirlendi ve ihale sürecinde her iki kaynak için 20 yıl süreyle alım garantisi sağlanacak” dedi.

TÜREB’DEN YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKLİFLERİ

TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden, Türkiye’nin uluslararası enerji pazarındaki konumunu güçlendirdiğini vurguladı. “14 GW’a ulaşmış kurulu gücümüzle Avrupa’da 6’ncı, dünyada 12’nciyiz. 2035 yılı hedeflerimiz arasında 120 GW hedefiyle daha fazla yatırım yapılması gerekiyor” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, Bakan Bayraktar’a ağaçlandırma projesi için 500 fidan bağışı sertifikası takdim edildi.